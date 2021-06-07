Движение затруднено на пересечении Бесединского шоссе и МКАД из-за ДТП

Авария произошла на пересечении Бесединского шоссе и МКАД
На пересечении Бесединского шоссе и МКАД произошла авария, передает телеканал Москва 24.
Очевидцы отмечают, что Toyota выехала на полосу встречного движения и столкнулась с BMW. По предварительным данным, оба водителя находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Движение транспорта в районе аварии затруднено.
Ранее три легковых автомобиля столкнулись на Симферопольском шоссе. В результате случившегося погиб один человек.