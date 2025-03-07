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07 марта, 18:15

Происшествия

Блогера Александру Митрошину задержали на Кубани по подозрению в отмывании денег

Блогера Александру Митрошину задержали на Кубани по подозрению в отмывании денег

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Блогера Александру Митрошину задержали на Кубани по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным следствия, Митрошина, автор курсов по развитию социальных сетей, уклонялась от уплаты налогов, в результате чего "отмыла" более 127 миллионов рублей.

Легализация средств, по версии следствия, происходила через покупку недвижимости в Москве. В настоящее время возбуждено уголовное дело. В ближайшее время Митрошину доставят в столицу для проведения допроса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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