Новости регионов: напавшего на общежитие медицинского вуза в Уфе задержали

Напавшего на общежитие медицинского вуза в Уфе задержали. Он ворвался с ножом в корпус, где проживают иностранные студенты, и успел ранить 6 человек. Все пострадавшие госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Мощный снегопад парализовал движение в Ростове-на-Дону. Там побит 60-летний рекорд дня по количеству выпавших осадков. Жители толкают автобусы, легковые автомобили и по несколько часов пытаются добраться до дома.

