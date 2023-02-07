ФСБ задержала членов террористической ячейки исламистов в Москве и Красноярске

ФСБ РФ задержала членов террористической ячейки исламистов в Москве и Красноярске. Представители запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь-Джихад" финансировали террористов, действующих в Сирии. Они призывали к террору на территории России. Четыре человека задержаны.

По данным ведомства, задержанные исламисты вербовали и переправляли боевиков в Сирию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.