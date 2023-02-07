Членов террористической ячейки задержали в Москве и Красноярске

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В Москве и Красноярске задержали членов террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (признана экстремистской и запрещена в РФ), которые вербовали боевиков в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным службы, задержаны четыре человека из числа главарей и рядовых участников. Отмечается, что они вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий в Сирии, а также финансировали членов террористической структуры. Кроме того, задержанные якобы призывали к совершению преступлений террористического характера.

У них обнаружили пропагандистские видео, а также изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся в противоправной деятельности. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала троих россиян, которые были пойманы на организации терактов на территории железной дороги Свердловской области. Подготовкой к теракту они занимались якобы по указу неонацистов Украины.

Сотрудники ФСБ обыскали места проживания подозреваемых, где обнаружили орудия преступления и специальную символику идеологии. Также были изъяты средства связи и координации со схемами расположения объектов филиала РЖД.



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