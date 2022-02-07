Сноубордиста эвакуировали на вертолете с горы Каменный Столб

Сотрудники МЧС спасли сноубордиста в Краснодарском крае. Он потерялся в районе горы Каменный Столб. На поиски экстремала вылетел вертолет, мужчину обнаружили на южном склоне.

Спасатели подняли туриста на борт, а затем его осмотрел врач. У него диагностировали сильное переохлаждение.

По словам экстремала, во время сильного снегопада он не удержался и съехал с трассы, но из-за плохой видимости потерял ориентир и оказался в притоках реки Глубокой. Выбираясь оттуда, он потратил много времени и сил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.