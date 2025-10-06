06 октября, 22:30Происшествия
Чемпиона мира по спортивной гимнастике Дудченко могут привлечь к уголовной ответственности
Чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко могут привлечь к уголовной ответственности по статье "Хулиганство". Отец одного из учеников утверждает, что тренер якобы вымогал деньги за дополнительные занятия, а после отказа устроил драку.
После случившегося пострадавший обратился в полицию с заявлением. Сам Дудченко уверяет, что он не нападал, а лишь защищался.
