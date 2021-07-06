В Москве водитель BMW насмерть сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана

Девушка, которую машина сбила на Мосфильмовской улице в Москве, оказалась дочерью экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева.

Авария произошла накануне. 30-летняя Алсу ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Водитель BMW не успел среагировать. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Сейчас проверку по данному факту проводит полиция. Известно, что погибшая была предпринимателем и учредителем ряда компаний. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.