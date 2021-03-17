Полиция установила личности детей, причастных к поджогу памятника в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полиция установила личности несовершеннолетних, которые причастны к поджогу памятника Воину-Освободителю в Татарстане. Об этом сообщили в МВД по региону.

"Ими оказались три девочки и мальчик 2010–2012 годов рождения", – говорится в сообщении.

В отношении родителей нарушителей составили материалы по неисполнению ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Также идет подготовка документов для комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее сообщалось, что 16 марта в городе Заинске на Бульваре Победы в Республике Татарстан неизвестные подожгли шестиметровый памятник Воину-Освободителю. СК РФ завел уголовное дело.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что четверо несовершеннолетних жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-Освободителю и уничтожил его.