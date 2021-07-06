В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Краснодарском крае

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

325 дворов и 258 домовладений в трех населенных пунктах остаются подтопленными в результате ливней в Краснодарском крае, сообщает региональный главк МЧС.

Из-за продолжительных дождей на территории Сочи в воскресенье и в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацесты, Хосты, Кудепсты и Хороты. Кроме того, произошли локальные подтопления. Местные власти приготовились к эвакуации населения, которая не понадобилась. Во второй половине дня понедельника осадки сместились в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики.

Этим утром в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани были зафиксированы подтопления в 267 жилых домах и на 395 приусадебных участках.



По уточненным данным ГУ МЧС, с этих территорий эвакуировали 354 человека, из них – 125 детей. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Четыре человека в результате подтопления в Туапсинском районе погибли.

Штормовое предупреждение продолжает действовать в крае до 8 июля, при этом все муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности. Движение по трассе Джубга – Сочи из-за подтопления у поселка Лермонтово было закрыто.

"На данный момент остаются подтопленными 325 придворовых территорий и 258 домовладений в трех населенных пунктах трех муниципальных образований (Славянск-на-Кубани, село Лермонтово Туапсинского района, Горячий Ключ), в которых проживают 885 человек, из них 158 детей. На участке федеральной автомобильной дороги А-147 Туапсе – Джубга в районе поселка Лермонтово открыто реверсивное движение", – сообщил кубанский главк МЧС.

На данный момент спасатели адресно помогают населению, откачивают воду с придомовых территорий, а мониторинговые группы продолжают отслеживать состояние русел рек. Всего для ликвидации последствий стихии были привлечены 1 188 человек и 440 единиц техники.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трех человек в результате подтопления в Краснодарском крае. По данным следователей, вечером 5 июля в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль в результате выпадения обильных осадков и разлива рек на трассу.

