Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров после разрушения плотины Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в ночь 6 июня. Эвакуация началась в нескольких населенных пунктах около Каховской ГЭС. Об этом сообщили местные власти.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович объяснил, как изменится энергетическая ситуация в регионе. Также он рассказал, повлияет ли ситуация на ГЭС на снабжение водой Крыма и Севастополя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.