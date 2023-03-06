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Новости

06 марта, 21:00

Происшествия

Авария произошла на Новорижском шоссе в сторону области

Авария произошла на Новорижском шоссе в сторону области

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На Рижском рынке торговля цветами чуть не закончилась массовой дракой. Разнимать цветочников пришлось местной охране и полицейским. Некоторые решили закупить цветы заранее, видимо, чтобы не переплачивать.

Авария произошла на Новорижском шоссе в сторону области, в районе деревне Скрябино. Там столкнулось минимум четыре автомобиля. Видно, что одна легковушка врезалась в грузовик в правом ряду. Еще два автомобиля слева, у одного разбит капот.

С универмага "Цветной" сняли вывески. С фасада здания исчезли привычные буквы "Ц". Многие забеспокоились, не закрывают ли магазин. Он довольно популярен у покупаетелей брендовых вещей.
Как сообщают сотрудники универмага, ведутся плановые технические работы. Все магазины работают в штатном режиме.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

происшествиявидеоСветлана Ключникова
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