Новости регионов: фура загорелась на кольцевой дороге под Санкт-Петербургом

Фура загорелась на кольцевой дороге под Санкт-Петербургом. По словам очевидцев, сначала из-под капота грузовика повалил густой черный дым, после вспыхнуло пламя. В настоящее время огонь потушен, помощь водителю оказали на месте.

Юношу, стрелявшего по прохожим из окна дома, задержали в Сергиевом Посаде. Пострадавший мужчина сообщил о стрельбе в полицию, после чего его доставили в больницу. Оперативники установили квартиру, откуда велся огонь, и задержали подозреваемого. У него изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие. Обвинение предъявлено по статье о хулиганстве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом.

В Башкирии задержали мужчину за кражу 2 вездеходов общей стоимостью 3 миллиона рублей. По данным полиции, он пробрался в гараж в отсутствие хозяев, вывез технику, а также забрал документы и жесткий диск с записями видеонаблюдения. Подозреваемого задержали при попытке продать один из вездеходов, после чего оба транспортных средства вернули владельцам. Следствие считает, что ранее мужчина выполнял ремонтные работы в доме потерпевших, расследование продолжается.

