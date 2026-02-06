Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 08:00

Происшествия

Новости мира: в Канаде неизвестные в костюмах Робин Гуда вынесли продукты из супермаркетов

Новости мира: в Канаде неизвестные в костюмах Робин Гуда вынесли продукты из супермаркетов

Упавший с крыши многоэтажки снег едва не убил прохожего в Подмосковье

Суд отправил на принудительное лечение напавшего на ребенка в Шереметьево

"Московский патруль": следователи показали допрос подозреваемого в убийстве в Пензе

"Московский патруль": напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину отправили на лечение

"Московский патруль": в столичный суд доставили членов мошеннической ОПГ

"Газель" перевернулась на Осташковском шоссе

Новости регионов: трамвай столкнулся с легковым автомобилем в Казани

Мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево, отправили на принудительное лечение

В Оренбургской области наградят воспитательницу, обезвредившую напавшего на детсад

В Канаде около 60 человек в костюмах Робин Гуда зашли в супермаркеты и вынесли продукты на несколько тысяч канадских долларов. Добычу, как утверждают участники акции, раздали нуждающимся. Происходящее они назвали политическим протестом против роста цен на продукты.

Шторм "Леонардо" обрушился на юг Испании. Кроме того, на грани переполнения оказались реки и водохранилища в Португалии, там ввели максимальный уровень тревоги. Также ливни продолжают идти на всем Пиренейском полуострове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика