Новости мира: в Канаде неизвестные в костюмах Робин Гуда вынесли продукты из супермаркетов

В Канаде около 60 человек в костюмах Робин Гуда зашли в супермаркеты и вынесли продукты на несколько тысяч канадских долларов. Добычу, как утверждают участники акции, раздали нуждающимся. Происходящее они назвали политическим протестом против роста цен на продукты.

Шторм "Леонардо" обрушился на юг Испании. Кроме того, на грани переполнения оказались реки и водохранилища в Португалии, там ввели максимальный уровень тревоги. Также ливни продолжают идти на всем Пиренейском полуострове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.