Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Москвы

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи на севере Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.

Инцидент произошел возле дома 40 на Ленинградском проспекте. Там столкнулись Infiniti и машина скорой помощи. В иномарке один человек получил травмы, а в скорой помощи пострадали трое сотрудников.

На месте две машины скорой помощи, три реанимации и две машины ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.