Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 23:15

Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Москвы

Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Москвы

Новости мира: в Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"

Новости регионов: в Оренбурге состоялся гусиный забег

Сразу несколько машин столкнулись на 80-м км МКАД

Несколько машин столкнулись на 80-м км МКАД

Власти Китая выделили 28 млн долларов на ликвидацию последствий тайфуна "Матмо"

Трое детей пострадали в аварии на улице Брусилова в Москве

Крупный пожар потушили на юге-востоке Москвы

Новости регионов: мраморные клопы атаковали Краснодарский край

Кровля здания обрушилась при пожаре на юго-востоке Москвы

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи на севере Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.

Инцидент произошел возле дома 40 на Ленинградском проспекте. Там столкнулись Infiniti и машина скорой помощи. В иномарке один человек получил травмы, а в скорой помощи пострадали трое сотрудников.

На месте две машины скорой помощи, три реанимации и две машины ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика