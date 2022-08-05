Мотоцикл и две легковушки столкнулись в Москве

На Живописном мосту столкнулись мотоцикл и две легковушки. Соответствующее видео прислали очевидцы.

По предварительным данным, больше всего пострадал байкер, его увезли в больницу. Движение транспорта из-за аварии было сильно затруднено, причины ДТП выясняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

