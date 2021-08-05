Названа причина пожара на стройке у станции метро "Курская"

Пожар на стройке в районе станции метро "Курская" начался из-за сварочных работ. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика.

На третьем этаже строящегося здания на Земляном Валу вспыхнули настилы и строительные леса. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Люди быстро покинули место пожара.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Движение трамваев в районе Курского вокзала уже восстановлено. Из-за работы пожарных временно задерживались трамваи № Б, 20 и 24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.