Новости мира: на Кипре бушует крупнейший за 50 лет пожар

На Кипре спасатели пытаются остановить распространение крупнейшего пожара. Огонь уже охватил 55 квадратных километров, уничтожены несколько деревень. Подобного на острове не происходило уже полвека. Власти Кипра официально признали, что самостоятельно не справятся с пожаром и попросили помощи у специалистов из стран Евросоюза и из Израиля. Причиной возгорания по предварительной версии стало неосторожное обращение с огнем. Один из местных жителей жег солому, но не успел вовремя потушить костер.

На Филиппинах армейские отряды завершили поисковую операцию на месте крушения военно-транспортного самолета. В катастрофе погибли 47 человек, в том числе трое гражданских, еще 49 пострадали. Минобороны Филиппин уже приняло решение приостановить полеты самолетов Си-130 до завершения расследования причин случившегося. Трагедия произошла в воскресенье. Самолет, перевозивший оперативную группу по борьбе с терроризмом заходил на посадку, но промахнулся мимо полосы, ударился о землю и загорелся.

В США с размахом отметили день независимости. Ради официальной речь президента на южной лужайке Белого дома собрались полторы тысячи человек. Большую часть выступления Байден посвятил ситуации с коронавирусом. По его словам, американский народ мужественно сопротивляется вирусу и близок к победе над ним. Ну а после официальной части американцы начали развлекаться кто во что горазд. Например, в Нью-Йорке устроили чемпионат по поеданию хот-догов на скорость, и мужчина по имени Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти побил свой же мировой рекорд. За 10 минут он проглотил 76 штук – на одну больше, чем в прошлом году.

На одном из пляжей в США взорвался грузовик с фейерверками. Пиротехнику привезли для праздничного салюта, но что-то пошло не так. Местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших, но о серьезных травмах, к счастью, речи не идет. Местные власти до выяснения причин случившегося запретили запускать фейерверки.

По Абхазии прошелся разрушительный ураган. Досталось и столице – Сухуму. В городе снесло крышу здания гостиницы. Повалены сотни деревьев, несколько районов остались без электричества. Сейчас спасатели устраняют последствия удара стихии. Людей просят без необходимости лишний раз не выходить из домов, а если уж нужно выйти на улицу, то держаться подальше от деревьев и рекламных щитов.

Во Флориде саперы взорвали уцелевшую часть рухнувшего жилого дома. Восстановить здание было уже невозможно, поэтому его решили полностью снести. Перед этим Глава округа Майами-Дейд через СМИ обратилась к жителям с просьбой некоторое время не выходить на улицу. Многоэтажка рухнула в ночь на 24 июня. Подтверждена гибель 24-х человек. Более 120 считаются пропавшими без вести их поиски продолжаются.

В пригороде Бангкока взорвался химический завод. Пострадали около 20 человек, пожар в цехах продолжается до сих пор. Взрывной волной выбило стекла в домах в радиусе двух километров от эпицентра. К счастью, не задела находящийся неподалеку аэропорт. Сейчас спасатели эвакуируют людей из пятикилометровой зоны вокруг завода. О химическом отравлении воздуха в районе взрыва пока не сообщается.