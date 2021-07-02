Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

МЧС опровергло информацию о взрыве в центре Москвы. По данным экстренных служб, в доме на Качалинской улице загорелась кухонная этажерка.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь ликвидировали до прибытия спасателей. ЧП произошло в первом подъезде на восьмом этаже дома.

Очевидцы сообщали о хлопке и звуке разбитого стекла. Оказалось, что разорвались три баллончика для заправки зажигалок объемом до 100 миллилитров. В результате было нарушено остекление и загорелась кухонная мебель.

Информации о пострадавших не поступало.