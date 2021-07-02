Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

МЧС проверяет информацию о взрыве в жилом доме в центре Москвы, передает радиостанция "Говорит Москва".

"У нас есть заявка на Качалинскую улицу, дом 9. Наши подразделения сейчас прибыли. По внешним признакам никаких признаков загорания не наблюдается, пока разведка в доме проходит", – заявили в экстренных службах.

Подробности случившегося уточняются. По некоторым данным, ЧП произошло на восьмом этаже.

2 июля в 06:57 в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Это случилось по адресу улица Светлоярская, дом 12. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла. Как сообщили в МЧС, предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.