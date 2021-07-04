Прокуратура проверит информацию об избиении воспитанника детсада в Ставрополе

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Прокуратура организовала проверку в связи с сообщением об избиении воспитанника частного детского сада в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по доводам публикаций, размещенным в интернете, по факту нанесения побоев ребенку в частном детском саду в Ставрополе", – отметили в ведомстве.

Кроме того, данным вопросом заинтересовались и следственные органы, которые также начали проверку.

"Сегодня в интернете была выявлена публикация о получении телесных повреждений малолетним в частном детском саду. С полученными травмами ребенок доставлен в больницу. По данному факту начата проверка", – сообщили в следственном управлении СК по Ставропольскому краю.

Ранее московская прокуратура организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений 9-летнему мальчику сожителем его матери.

В прокуратуре уточнили, что в момент избиения матери мальчика дома не было. В медучреждение ребенка сопровождал отец, который обратился в полицию.

