В Якутии начали проверку из-за видео с избиением школьника

16:31
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи начали проверку после публикации видео с избиением школьника учителем физкультуры в Якутии. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, как учитель на уроке физкультуры избивает учащегося девятого класса одной из школ Хангаласского района.
"По данному факту центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) незамедлительно организована процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий будет изучена достоверность данного факта", – заявила старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.
Представитель правоохранительного ведомства добавила, что, если факт избиения подтвердится, СК даст оценку действиям педагога.
После инцидента, который произошел 14 апреля, подростку потребовалась медицинская помощь. У него были выявлены сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Ранее в апреле Следственный комитет РФ начал проверку информации об избиении девочки в Красногорске. В Сети распространился видеоролик, на котором ребенка били во время тренировки по фигурному катанию.
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