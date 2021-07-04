Копавшиеся в вещах ветерана сотрудники "скорой" в Москве из коммерческой службы – Депздрав

19:00
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сотрудники скорой помощи, которые обыскивали вещи ветерана во время вызова, не имеют отношения к Московской станции скорой помощи имени Пучкова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
В Сеть попало видео, на котором специалисты копаются в вещах пенсионера.
"На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Сотрудник на видео не является сотрудником Московской станции скорой помощи имени А. С. Пучкова", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В Депздраве уточнили, что в данную организацию ведомство направило соответствующий запрос, чтобы выяснить детали случившегося. При этом от родственников ветерана никакого обращения не поступало.
Ранее москвичка, которая пыталась украсить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей, получила 3,5 года колонии. Потерпевшим является 92-летний родственник Иосифа Сталина по фамилии Аллилуев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: