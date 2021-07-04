Копавшиеся в вещах ветерана сотрудники "скорой" в Москве из коммерческой службы – Депздрав

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники скорой помощи, которые обыскивали вещи ветерана во время вызова, не имеют отношения к Московской станции скорой помощи имени Пучкова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В Сеть попало видео, на котором специалисты копаются в вещах пенсионера.

"На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Сотрудник на видео не является сотрудником Московской станции скорой помощи имени А. С. Пучкова", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Депздраве уточнили, что в данную организацию ведомство направило соответствующий запрос, чтобы выяснить детали случившегося. При этом от родственников ветерана никакого обращения не поступало.

Ранее москвичка, которая пыталась украсить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей, получила 3,5 года колонии. Потерпевшим является 92-летний родственник Иосифа Сталина по фамилии Аллилуев.

