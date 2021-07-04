СК проверит информацию СМИ о копавшихся в вещах пенсионера сотрудниках "скорой"

20:55
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Следственный комитет организовал проверку после сообщений СМИ о врачах скорой помощи, которые копались в вещах пенсионера во время вызова. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
"На сайте одного из информационных агентств размещено видео, на котором сотрудник частной скорой помощи, находясь в квартире пожилого мужчины 1930 года рождения, расположенной по улице Нагорной, без его согласия осмотрел содержимое ящика стола, а также ощупал его одежду. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи уже опросили пожилого мужчину и его родственников. Сотрудники, осуществлявшие выезд по указанному адресу, устанавливаются.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – указано в сообщении.
Ранее в Сеть попало видео, на котором специалисты обыскивают вещи пенсионера во время вызова. Как сообщили в столичном Депздраве, данные сотрудники работают в частной коммерческой организации и не имеют никакого отношения к Московской станции скорой помощи имени Пучкова.
В департаменте уточнили, что в данную организацию ведомство направило соответствующий запрос, чтобы выяснить детали случившегося. При этом от родственников ветерана никакого обращения не поступало.
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