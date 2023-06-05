Новости часа: число пострадавших от суррогата в Ульяновской области достигло 35 человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших от суррогата в Ульяновской области достигло 35 человек, 16 погибли. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских.

В Кодексе об административных правонарушениях могут прописать наказание для водителей за лекарственное опьянение. Об этом рассказала Ассоциация юристов.

Расписание 632 автобусов и электробусов скорректировали в Москве. Об изменениях рассказал заммэра Максим Ликсутов.