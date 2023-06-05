Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Общество

Новости часа: число пострадавших от суррогата в Ульяновской области достигло 35 человек

Новости часа: число пострадавших от суррогата в Ульяновской области достигло 35 человек

Полицейские задержали фуру с сомнительной алкогольной продукцией в Самарской области

Движение автомобилей после пожара в Оружейном переулке восстановлено

Новости часа: система ПВО поразила воздушную цель над Белгородом

Новости часа: прокуратура начала выяснять причины пожара в Оружейном переулке столицы

Глава Роспотребнадзора поручила изъять всю продукцию "Мистер сидр" после отравлений в РФ

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35

Ресторан загорелся в Оружейном переулке

Эксперт прокомментировал ситуацию с отравлением алкоголем в трех российских регионах

Спасатели ликвидировали пожар в Оружейном переулке в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших от суррогата в Ульяновской области достигло 35 человек, 16 погибли. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских.

В Кодексе об административных правонарушениях могут прописать наказание для водителей за лекарственное опьянение. Об этом рассказала Ассоциация юристов.

Расписание 632 автобусов и электробусов скорректировали в Москве. Об изменениях рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Читайте также
происшествиярегионыобществотранспортвидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика