В Самаре остановили фуру, следовавшую на склад за продукцией "Мистер Сидр"

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Сотрудники правоохранительных органов остановили в Самаре фуру с 810 литрами напитка "Мистер сидр", следовавшую на склад за продукцией данной марки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Автомобиль иностранной марки остановили для проверки на 23-м километре Московского шоссе. За рулем транспортного средства был мужчина 1970 года рождения.

"В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа транспортного средства полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объемом 810 литров", – говорится в сообщении.

После этого сотрудники полиции выехали на склад, адрес которого был указан в документах. На месте проходит осмотр и изъятие товара торговой марки.

Первые случаи отравления алкогольной продукцией марки были зафиксированы в Ульяновской области. Согласно последней информации, общее число погибших после употребления сидра достигло 16. Всего в Ульяновске, Димитровграде, Новой Малыкле, в Самарской области и Удмуртии были зафиксированы 35 случаев отравления.

Обстоятельства отравлений и случаев летальных исходов потребителей расследуют по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В ходе выяснения причин следователи уже задержали индивидуального предпринимателя, предположительно, связанного с трагедией.

После произошедшего глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить и изъять всю продукцию "Мистер сидр" в регионах России. При обнаружении товаров в обороте региональные управления ведомства должны незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор.

К настоящему времени известно, что товар завозился в регионы из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся проверки.

Власти Самарской области на фоне произошедшего призвали местных жителей незамедлительно сообщать о местах сбыта продукции по телефону +7 (846) 278-22-22. Помимо этого, россиянам настоятельно рекомендовали отказаться от покупки и употребления напитка.



Глава Роспотребнадзора поручила изъять всю продукцию "Мистер сидр" после отравлений в РФ