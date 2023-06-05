Нарколог назвал способы защиты от алкогольного отравления

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Психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин в разговоре с RT перечислил способы защиты от алкогольного отравления. Он отметил, что лучше всего вообще не употреблять спиртные напитки.

"В Ульяновской области произошла действительно страшная история. Давно не было такого массового отравления. Казалось бы, сидр – достаточно безобидный напиток. Но, скорее всего, в состав этого напитка попал не этиловый, а метиловый спирт", – отметил он.

По словам специалиста, такой спирт приводит к парализации дыхательного центра в мозге, в результате чего человек перестает дышать. По мнению эксперта, для избежания такого развития событий следует приобретать алкоголь в качественном магазине. Кроме того, врач посоветовал пить его дозированно.

"И потом частое употребление способствует снижению толерантности. С каждым месяцем и годом будет хотеться все больше и больше. Формируется синдром зависимости от алкоголя", – резюмировал врач.

5 июня поступила информация о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области. Все пострадавшие покупали алкогольный напиток в местных магазинах "Территория пива". Туда продукцию привозили из Красноглинского района Самарской области.

Согласно последним данным, после употребления сидра скончались 16 человек, еще 35 пострадали. В Самарской области жертвами отравления стали две женщины. Еще два человека отравились в Удмуртии. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии.

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