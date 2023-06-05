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Полицейские задержали фуру с сомнительной алкогольной продукцией в Самарской области

Полицейские задержали фуру с сомнительной алкогольной продукцией в Самарской области

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В Самарской области полицейские задержали фуру с сомнительной алкогольной продукцией. В данном регионе идет масштабная проверка в связи с массовыми отравлениями сидром.

Грузовик остановили на Московском шоссе. В ходе проверки полицейские нашли товарную накладную на 18 тысяч литров алкоголя "Мистер сидр".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять всю продукцию данной марки в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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