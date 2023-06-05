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16:20

Общество

Новости часа: прокуратура начала выяснять причины пожара в Оружейном переулке столицы

Новости часа: прокуратура начала выяснять причины пожара в Оружейном переулке столицы

Глава Роспотребнадзора поручила изъять всю продукцию "Мистер сидр" после отравлений в РФ

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35

Ресторан загорелся в Оружейном переулке

Эксперт прокомментировал ситуацию с отравлением алкоголем в трех российских регионах

Спасатели ликвидировали пожар в Оружейном переулке в Москве

Украинские военные выпустили более 650 снарядов по Белгородской области 5 июня

Автомобиль врезался в отбойник на Каширском шоссе

Новости часа: два человека отравились сидром в Удмуртии

Два человека отравились сидром в Удмуртии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала выяснять причины пожара в Оружейном переулке столицы. По данным МЧС, выгорело 15 квадратных метров на втором этаже здания.

Бюджетная система РФ стабильна. Инфляция снизилась, стабилизировался курс, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Правила краткосрочной сдачи жилья в РФ определят к марту 2025 года. Об этом сообщил Минстрой.

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