Новости часа: прокуратура начала выяснять причины пожара в Оружейном переулке столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала выяснять причины пожара в Оружейном переулке столицы. По данным МЧС, выгорело 15 квадратных метров на втором этаже здания.

Бюджетная система РФ стабильна. Инфляция снизилась, стабилизировался курс, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Правила краткосрочной сдачи жилья в РФ определят к марту 2025 года. Об этом сообщил Минстрой.