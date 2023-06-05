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Эксперт прокомментировал ситуацию с отравлением алкоголем в трех российских регионах

Эксперт прокомментировал ситуацию с отравлением алкоголем в трех российских регионах

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СК РФ сообщил об отравлении алкоголем в трех российских регионах – Ульяновская и Самарская области, а также Удмуртия. Известно, что погибли 11 человек. Следователи уже изъяли потенциально опасный напиток компании "Мастер Сидр" и направили на экспертизу.

Гендиректор некоммерческого партнерства "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский объяснил, что именно могло стать причиной отравления. Также он прокомментировал, могли ли возникнуть технологические нарушения производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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