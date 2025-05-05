Около 25 жильцов дома на улице Генерала Тюленева переедут в гостиницы после ЧП

Около 25 жильцов дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где произошел пожар, переедут в гостиницы, сообщают информационные агентства. Людям разрешили забрать вещи из своих квартир, но жильцов допустили еще не во все подъезды.

Причина произошедшего неизвестна. По предварительной версии, в доме взорвался бытовой газ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета провели осмотры места происшествия.

Для установления причины возгорания назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Соблюдение жилищных прав граждан, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

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