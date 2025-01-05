Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 15, сообщает Минздрав региона. Среди тех, кто получил травмы, есть и москвичи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. Большой автобус съехал в кювет на трассе и опрокинулся. В салоне было более 40 человек, в том числе дети. Людей временно разместили в поселковой школе. Возбуждено уголовное дело.

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