Новости мира: французские фермеры вывалили тонны навоза на улицы города

Французские фермеры вывалили тонны навоза, сена, покрышек на улицах Дижона. Все из-за главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, несмотря на протест ряда стран Европы, единолично заключила соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли между ЕС и Южной Америкой. Оно предусматривает отмену почти всех таможенных пошлин и, по оценке экспертов, обесценит продукцию европейских фермеров.



Террористы обстреляли автобус вблизи Иерусалима. По предварительным данным, четыре человека получили ранения, в том числе 12-летний подросток. Позже он скончался на больничной койке. В ЦАХАЛ заявили, что израильские силы безопасности преследуют одного из нападавших, который попытался скрыться с места ЧП. Полиция и военные оцепили район, где все произошло. Там же устанавливаются блок-посты.

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