Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 09:45

В мире

Новости мира: французские фермеры вывалили тонны навоза на улицы города

Новости мира: французские фермеры вывалили тонны навоза на улицы города

Новости мира: самолет упал на автотрассу в Техасе

Жители США назвали героем убийцу гендиректора медицинской страховой компании

Жители США назвали героем убийцу гендиректора медицинской страховой компании в США

Мужчина расстрелял гендиректора крупнейшей медицинской страховой компании в США

Русскоговорящий мужчина устроил драку с полицейскими в Таиланде

Новости мира: площадь лесного пожара рядом с Малибу приближается к тысяче гектаров

Новости мира: армия Израиля атаковала 15 сирийских военных кораблей

Трамп заявил, что Канаде и Мексике нужно войти в состав США

Трамп предложил Канаде и Мексике стать штатами США

Французские фермеры вывалили тонны навоза, сена, покрышек на улицах Дижона. Все из-за главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, несмотря на протест ряда стран Европы, единолично заключила соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли между ЕС и Южной Америкой. Оно предусматривает отмену почти всех таможенных пошлин и, по оценке экспертов, обесценит продукцию европейских фермеров.

Террористы обстреляли автобус вблизи Иерусалима. По предварительным данным, четыре человека получили ранения, в том числе 12-летний подросток. Позже он скончался на больничной койке. В ЦАХАЛ заявили, что израильские силы безопасности преследуют одного из нападавших, который попытался скрыться с места ЧП. Полиция и военные оцепили район, где все произошло. Там же устанавливаются блок-посты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика