Новости регионов: сильный пожар произошел на склоне горы в Кабардино-Балкарии

На склоне горы в Кабардино-Балкарии произошел сильный пожар. Там загорелась сухая трава. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров. При этом работу пожарных осложняла труднодоступность местности.

С пляжей Краснодарского края вывезли около 90 тысяч тонн грунта, загрязненного мазутом. На побережье круглосуточно работают около сотни сотрудников МЧС и добровольцев. На место экологической катастрофы прибыли и волонтеры из Москвы.

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