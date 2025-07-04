В Японии началось мощное извержение вулкана Симмоэ

В Японии впервые с 2018 года началось мощное извержение вулкана Симмоэ. Накануне вулкан выбросил столб пепла высотой в пять километров. Это рекордный показатель за последние семь лет.

Пеплопад зафиксировали в городе Кирисима, который расположен к юго-западу от вулкана. Уровень опасности на Симмоэ поднят до третьего, в связи с чем в районе извержения действует запрет на восхождение на гору.

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