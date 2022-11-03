Водитель грузовика рассказал о причине смертельного ДТП на улице 1905 года

Водитель грузовика, который устроил смертельную аварию на улице 1905 года, рассказал в Таганском суде, что уснул за рулем. Проснулся мужчина от грохота и удара.

Авария произошла утром 2 ноября. Машина такси остановилась за автобусом для высадки пассажира. После того как человек сел в машину, сзади на скорости в нее въехал грузовик. Такси осталось зажатым между двумя транспортными средствами.

В результате ДТП погибли два человека – водитель такси и женщина-пассажир. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.