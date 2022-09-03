Огромная пыльная буря оставила без света жителей Аризоны

Муссонный шторм пронесся по юго-востоку штата. Особенно досталось районам Чандлер и Саут-Маунтин. В Сети появилось видео, как дома медленно покрывает слоем песка и пыли. По данным СМИ, после бури зарегистрировали более 11 тысяч случаев отключения электроэнергии. Из-за непогоды национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.