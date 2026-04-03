Число пострадавших после схода поезда Москва – Челябинск выросло до 35 человек

Число пострадавших после схода поезда Москва – Челябинск на железной дороге выросло до 35 человек. 18 из них сейчас находятся в больницах. Предварительной причиной аварии стало ненадлежащее состояние железнодорожного полотна, сообщили в Следственном комитете России.

Одна из пострадавших рассказала подробности произошедшего. По ее словам, она только легла и начала засыпать, как вдруг что-то заскрипело под вагоном, и поезд начал заваливаться. Известно, что среди пассажиров поезда оказались участники группы "Демо" и ее солистка Любовь Толкунова.

