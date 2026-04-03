22 человека пострадали при сходе вагонов поезда Москва – Челябинск под Ульяновском

22 человека пострадали при сходе вагонов поезда Москва – Челябинск в Ульяновской области. У 2 пассажиров переломы, еще 20 человек, включая ребенка, получили ушибы. Погибших нет. Людей эвакуировали из опрокинутых вагонов.

На месте ЧП развернули штаб совместно с экстренными службами и правоохранителями. Медики оказывают помощь пострадавшим. РЖД направили к месту происшествия восстановительные поезда. На вокзале "Ульяновск–Центральный" организовали пункт осмотра пассажиров.

