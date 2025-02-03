Работница кафе в аэропорту Шереметьево присвоила кошелек посетительницы

Полицейские аэропорта Шереметьево раскрыли кражу кошелька, в котором было 50 тысяч рублей. К правоохранителям обратилась пассажирка, потерявшая вещь в кафе в терминале D.

Сотрудники полиции проверили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что кошелек нашла и забрала себе работница заведения. Женщину задержали, все деньги она успела потратить на личные нужды. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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