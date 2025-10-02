Форма поиска по сайту

02 октября, 18:30

Происшествия

Движение на улице Годовикова восстановлено после ДТП

Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Останкинском районе

На улице Годовикова в Останкинском районе водитель внедорожника Kia совершил наезд на трех подростков на пешеходном переходе. Движение на улице было временно перекрыто, но сейчас восстановлено.

По предварительной информации, один из пострадавших, девочка, была отброшена на капот встречного автомобиля. На месте работали несколько экипажей скорой помощи, в том числе реанимационная бригада, а также полиция и ДПС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

