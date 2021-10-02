Очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажке на Ленинградском шоссе. Видео прислал телезритель. На карах видно, что от крыши идет темный густой дым.

Официального подтверждения этой информации нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

