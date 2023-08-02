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Происшествия

Новости регионов: группа туристов обнаружили раненого альпиниста на Казбеке

Новости регионов: группа туристов обнаружили раненого альпиниста на Казбеке

Новости регионов: пассажиры катера застряли из-за рыболовных сетей на Камчатке

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Спасательная операция началась на горе Казбек. Группа туристов из Петербурга случайно обнаружила там раненого иностранного альпиниста и сообщила о нем в МЧС РФ. За пострадавшим вылетел вертолет Ми-8, по земле к нему поднимается пешая группа. Добраться нужно на высоту в 3,5 километра.

На Камчатке пассажиры катера застряли на полпути из-за рыболовных сетей, которые намотались на винт. Спасателям пришлось буксировать к берегу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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