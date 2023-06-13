ФСБ задержала члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году

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Жителя Ставрополья задержали за участие в нападении на Дагестан в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Ставропольского края – гражданина России Ярбулдыева Рустама, 1977 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания", – указано в уведомлении.

Ярбулдыева задержали в аэропорту Минеральных Вод и доставили в орган предварительного следствия. В Следственном комитете, в свою очередь, сообщили, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ также задержала двух других уроженцев Ставропольского края Ильхана Канмурзаева 1979 года рождения и Каирбека Бакиева 1972 года рождения по обвинению в нападении на Дагестан в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. Отмечается, что следствию удалось собрать неопровержимые доказательства их причастности к вторжению.

В действиях Канмурзаева и Бакиева усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьей "Бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов".

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