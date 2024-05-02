Площадь пожара на востоке Москвы достигла 2,5 тыс квадратных метров

Пожар произошел в трехэтажном административном здании на улице Буракова в столице. Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти возможных.

По данным МЧС, обрушились перекрытия между этажами и кровля на площади 1 тысячи "квадратов". К тушению огня привлекли 120 спасателей и 35 единиц спецтехники. Также задействовали авиацию. Сведений о пострадавших не поступало.

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