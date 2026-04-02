Новости регионов: две фуры столкнулись на трассе М-4 "Дон"

ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" на границе Ростовской и Воронежской областей. Там столкнулись две фуры. После этого большегрузы загорелись, одна из машин опрокинулась на бок. Над трассой поднимаются клубы дыма. На месте происшествия образовался затор. О пострадавших не сообщается.

В Дагестане восстановили электроснабжение, нарушенное из-за наводнения. В республике работает комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации. Она оценит ущерб и займется гуманитарной помощью пострадавшим.

