Водонапорная башня упала на автомобиль коммунальных служб в Тверской области. Авария произошла в деревне Холмина.

На кадрах из соцсетей видно, как башня падает на машину коммунальных службы, сотрудники которой приехали ремонтировать строение. Люди успели заметить, что сооружение начинает крениться. В результате случившегося никто не пострадал.

Из-за аварии оказались подтоплены близлежащие дома. Об этом сообщили местные жители.

Кроме того, деревня осталась без водоснабжения. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.