Женщина погибла после падения на нее вывески в Нижнем Новгороде

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Нижнем Новгороде 87-летняя женщина скончалась после того, как на нее упала вывеска магазина. По данному факту следствие завело уголовное дело, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел на улице Сергея Тюленина в Автозаводском районе города. Пожилую женщину доставили в больницу, где она и умерла.

Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Ранее в торговом центре в районе Перово на востоке Москвы оборвался аттракцион, в результате происшествия пострадал один ребенок.