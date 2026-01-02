Новости мира: в Италии новогодний фейерверк привел к гибели одного человека

В Италии новогодний фейерверк привел к гибели одного человека и ранениям 283 людей, среди которых 68 детей. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны. Салют проводили непосредственно над жилыми домами.

В Берлине чемпион мира по брейк-дансу Аднан Душаку, тренирующий олимпийскую сборную, примотал к ногам петарды и станцевал у Красной ратуши. Искры от взрывов летели под колеса машин, вынуждая водителей экстренно тормозить.

