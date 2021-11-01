В Подмосковье задержан мужчина, незаконно удерживавший двух девушек в квартире

В Нахабине задержан мужчина, который незаконно удерживал двух женщин в квартире. По данным МВД, заложницам он угрожал оружием и гранатами. Но одной из девушек удалось сбежать. Она и открыла дверь полиции.

Задержанному около 30 лет. В Подмосковье он приехал из Пензенской области, а квартиру арендовал.

По данным Следственного комитета, в выходные женщины сами приехали в эту квартиру. После задержания у мужчины изъяли оружие, но все оно не является боевым.

При обыске у него нашли пневматические пистолеты, выведенные из строя автоматы и светошумовые гранаты для страйкбола. Следователи проводят проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.